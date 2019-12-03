Брэд Питт признал ошибкой брак с Анджелиной Джоли: «Истратил весь запас слез»



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55-летний Брэд Питт заявил, что его отношения с Анджелиной Джоли складывались очень драматично

Актер отметил, что их разрыв стал причиной возникновения затяжной алкогольной зависимости

55-летний Брэд Питт считает, что в браке с актрисой оставил все свои нервы. Питт верит в судьбу. Артист считает, что должен был пройти весь этот путь. «Истратил весь свой запас слез», – поделился откровениями бывший муж Джоли.

Долгие годы после развода Брэд борется с алкогольной зависимостью. С помощью бутылки он пытался избавиться от гнетущего чувства вины перед бывшей супругой. «Я глушил все проблемы алкоголем. До сих пор борюсь с этим», — признался актер.

Питт считает, что эта зависимость нужна ему. Именно она помогает экс-супругу Анджелины Джоли стать мудрее. «Это цена за все мои ошибки, которыми я не горжусь. Я обязан был пройти через этот опыт», — заявил актер в интервью для 81-летнего Энтони Хопкинса.

Алкоголь помогал Брэду оправиться после разрыва с супругой. Интервьюер выразил понимание актеру. Исполнитель главной роли в фильме «Молчание ягнят» признался, что раньше он сам страдал от алкогольной зависимости. 40 лет назад Хопкинс принял решение «завязать с бутылкой».