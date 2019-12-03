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    Фото

    Леся Никитюк поразила фото в экстремально коротком платье

    • Розсилка
    Леся Никитюк поразила фото в экстремально коротком платье
    instagram.com/lesia_nikituk

    Леся Никитюк продемонстрировала сексуальный образ

    Телеведущая Леся Никитюк готовится к съемкам в шоу «Суперинтуиция» на Новом канале.

    Фото своего «аутфита» Леся показала на странице в инстаграме. Никитюк позирует в коротком обтягивающем платье с открытыми плечами цвета розовой фуксии.

    Для снимков телеведущая присела на диван в гримерке, обольстительно подчеркнув стройные и длинные ноги. Образ звезды завершают черные туфли-лодочки на каблуках.

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    instagram.com/lesia_nikituk
    instagram.com/lesia_nikituk
    instagram.com/lesia_nikituk
    instagram.com/lesia_nikituk
    instagram.com/lesia_nikituk

    Ведущим нового сезона проекта «Суперинтуиция» в очередной раз станет Сергей Притула, который вел шоу с пятого до восьмого сезона.

    «Сегодня первый день съемок нового цикла программы «Суперинтуиция». Приехал в павильон, а у меня в первом выпуске кто? Правильно, Леся Никитюк. И настроение сразу улучшилось!» – подписал фото с блондинкой Притула.

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