Леся Никитюк поразила фото в экстремально коротком платье



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Леся Никитюк продемонстрировала сексуальный образ

Телеведущая Леся Никитюк готовится к съемкам в шоу «Суперинтуиция» на Новом канале.

Фото своего «аутфита» Леся показала на странице в инстаграме. Никитюк позирует в коротком обтягивающем платье с открытыми плечами цвета розовой фуксии.

Для снимков телеведущая присела на диван в гримерке, обольстительно подчеркнув стройные и длинные ноги. Образ звезды завершают черные туфли-лодочки на каблуках.

Ведущим нового сезона проекта «Суперинтуиция» в очередной раз станет Сергей Притула, который вел шоу с пятого до восьмого сезона.

«Сегодня первый день съемок нового цикла программы «Суперинтуиция». Приехал в павильон, а у меня в первом выпуске кто? Правильно, Леся Никитюк. И настроение сразу улучшилось!» – подписал фото с блондинкой Притула.