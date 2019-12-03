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    Жизнь

    Вратарь сборной Украины появился на красной дорожке «Золотого мяча»-2019 со своей девушкой

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    <p>Андрей Лунин вместе со своей девушкой на церемонии вручения Золотого мяча-2020</p> <p>Фото: twitter.com/iF2is</p> <div></div> - Вратарь сборной Украины появился на красной дорожке «Золотого мяча»-2019 со своей девушкой

    Андрей Лунин вместе со своей девушкой на церемонии вручения Золотого мяча-2020

    Фото: twitter.com/iF2is

    Прямо перед Луниным сидели главные звезды мирового футбола

    Игрок сборной Украины и испанского клуба «Реал Вальядолид»  посетил церемонию вручения Золотого мяча-2019 в Париже. Юный вратарь оказался единственным украинцем на церемонии.

    По красной дорожке церемонии он прошелся вместе со своей девушкой. В зале наш вратарь разместился во втором ряду вместе с еще одним талантом «Реала» Винисиусом Жуниором.

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    Вратарь сборной Украины появился на красной дорожке «Золотого мяча»-2019 со своей девушкой
    Вратарь сборной Украины появился на красной дорожке «Золотого мяча»-2019 со своей девушкой

    Прямо перед Луниным сидели главные звезды мирового футбола - Роберт Левандовски, Вирджил ван Дейк, Килиан Мбаппе и будущий обладатель шестого Золотого мяча Лионель Месси.

     

     

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