Вратарь сборной Украины появился на красной дорожке «Золотого мяча»-2019 со своей девушкой



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Андрей Лунин вместе со своей девушкой на церемонии вручения Золотого мяча-2020 Фото: twitter.com/iF2is

Прямо перед Луниным сидели главные звезды мирового футбола

Игрок сборной Украины и испанского клуба «Реал Вальядолид» посетил церемонию вручения Золотого мяча-2019 в Париже. Юный вратарь оказался единственным украинцем на церемонии.

По красной дорожке церемонии он прошелся вместе со своей девушкой. В зале наш вратарь разместился во втором ряду вместе с еще одним талантом «Реала» Винисиусом Жуниором.

Прямо перед Луниным сидели главные звезды мирового футбола - Роберт Левандовски, Вирджил ван Дейк, Килиан Мбаппе и будущий обладатель шестого Золотого мяча Лионель Месси.