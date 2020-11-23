Дневники звезды «Гарри Поттера» издадут в виде книги

Книга выйдет осенью 2022 года

27 томов дневников Алана Рикмана издадут в виде одной книги. Об этом пишет The Guardian.

Издание уточняет, что рукописи охватывают более 25 лет жизни актера — он начал вести дневники в начале 1990-х и писал вплоть до своей смерти в 2016 году и планировал когда-нибудь их опубликовать.

Права на публикацию дневников приобрело издательство Canongate, которое планирует выпустить книгу осенью 2022 года. Редактором книги станет Алан Тейлор.

«Я очень рада, что издавать дневники Алана будет Canongate, и не могла бы пожелать лучшего редактора, чем Алан Тейлор», — рассказала вдова актера Рима Хортон.

«Дневники раскрывают не только актера Алана Рикмана, но и настоящего Алана — его чувство юмора, его наблюдательность, его мастерство и его преданность искусству», — добавила она.

В своих дневниках Рикман делится мыслями об актерской игре, также в них есть обзоры пьес, которые он посещал. Кроме того, в записях Рикмана говорится о его друзьях, интересе к политике и разных закулисных историях, в том числе рассказы со съемок «Гарри Поттера».

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