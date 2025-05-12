Жодної економії. Том Круз докладає чималих зусиль, щоб вразити нову кохану

Актор має серйозні наміри та прагне показати коханій, що вона варта найкращого

62-річний голлівудський актор Том Круз не шкодує витрат, аби вразити свою нову обраницю 37-річну акторку Анну де Армас. У суботу він доставив кохану на власному гелікоптері до лондонського аеропорту, звідки вона полетіла до Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Тільки переліт коштував Крузу £4,850, а ще майже £4 тис. він витратив на надання акторці ексклюзивного доступу до VIP-зони в аеропорту. Загалом актор виклав понад £8,600, що приблизно $11 тис.

Джерела стверджують, що актор має серйозні наміри та прагне показати де Армас, що вона варта найкращого.

«Том хоче, аби Анна знала, що може мати найкраще з найкращого, і їй не потрібно думати про рахунок. Він справжній джентльмен і просто хоче зробити все правильно для неї. Якщо це означає тратитит гроші, то так тому і бути», – розповіли джерела.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року голлівудський актор Том Круз розірвав стосунки з російською світською левицею, дочкою колишнього депутата Держдуми від Татарстану Ельсіною Хайровою. За словами джерела видання, їхні стосунки «вичерпали себе», але вони залишились друзями.