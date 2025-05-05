Трамп вирішив врятувати Голівуд, що «вмирає», введенням нових мит

Президент США Дональд Трамп зайнявся введенням мит у кіноіндустрії

Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації ввести мита на всі фільми, створені за межами США. Їх розмір становитиме 100%. Як повідомляє «Главком», про це він написав у свой соцмережі Truth Social.

Такий крок Трамп зробив задля порятунку американської кіноіндустрії, яка, за його словами, «дуже швидко вмирає».

«Кіноіндустрія в Америці вмирає дуже швидко. Інші країни пропонують різні стимули, щоб переманити наших кінематографістів та студії зі Сполучених Штатів... Це злагоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім іншого, ще й пропаганда! Тому я уповноважую Міністерство торгівлі та Торгового представництва США негайно розпочати процес запровадження 100-відсоткового мита на всі іноземні фільми (вироблені за кордоном, – «Главком»), що надходять до нашої країни. Ми хочемо, щоб фільми знову робились в Америці!», – написав президент США.

За словами Трампа, зйомки за межами США – це багаторічна практика в тому ж Голлівуді, до якої часто вдаються не лише заради мистецького задуму, а й задля податкових пільг.

«Інші країни крадуть можливості кіновиробництва у Сполучених Штатів. Я провів дуже серйозне дослідження (цієї проблеми, – «Главком»), і зараз ми знімаємо дуже мало фільмів. Голівуд руйнується. Ще ми маємо вкрай некомпетентного губернатора (Каліфорнії, – «Главком»), який дозволив цьому статися... Інші країни таки вкрали нашу кіноіндустрію. Якщо вони (кінокомпанії, – «Главком») не хочуть знімати фільми в Сполучених Штатах, то ми повинні ввести мито на ввезені фільми», – вважає Дональд Трамп.

До слова, на тлі нової політики США у Китаї вирішили скоротити покази американських фільмів, що не дуже засмутило Трампа.