Стівен Спілберг порадив подивитись найкращий американський фільм в історії

Режисер Стівен Спілберг назвав «Хрещеного батька» найвизначнішим американським фільмом

Режисер Стівен Спілберг порадив усім фільм «Хрещений батько», яким вважає «найкращим із будь-коли створених». Про це повідомило видання Variety, інформує «Главком».

Легенди Голлівуду зібралися 26 квітня ввечері, щоб відсвяткувати вручення Френсісу Форду Копполі престижної нагороди AFI Life Achievement Award. Стівен Спілберг і Джордж Лукас вручили Копполі 50-ту премію AFI за життєві досягнення.

Спілберг назвав «Хрещеного батька» Френсіса Форда Копполи «найкращим американським фільмом із будь-коли створених». Про це режисер повідомив, коли нагороджував Копполу за заслуги перед кінематографом.

Стівен Спілберг і Джордж Лукас вручили нагороду Френсісу Форду Копполі

«Ви перевизначили канон американського кіно. Знявши цей фільм, ви надихнули ціле покоління», – звернувся Спілберг до Копполи.

Творець «Врятувати рядового Райана» згадав, що вперше зустрів Копполу 1967 року. Він назвав старшого колегу «безстрашним». «З одного боку, ви борець серед незалежних митців, ви завжди відстоюєте їхні справи, але також завжди ви безстрашні у тому, наскільки ви відкриті для ідей, думок і натхнення», – заявив режисер.

Під час церемонії на сцену, щоб висловити подяку Копполі, також піднялися Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Адам Драйвер та інші знаменитості. «Ви змінили моє життя», – сказав Де Ніро. Аль Пачіно, у свою чергу, зізнався, що режисер вірив у нього «навіть більше», ніж він сам.

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