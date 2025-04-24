Голлівудський актор зробив татуювання з українською символікою (фото)

Шон Пенн дев'ять разів відвідав Україну з початку великої війни

Голлівудський актор Шон Пенн зробив татуювання з українським тризубом. Відповідне фото показав радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, інформує «Главком».

«Приїздити в 2022 було модно, і стояла черга з охочих. А в 2025 приїздять тільки справжні друзі, які відчувають звʼязок з українською землею і нашими людьми. Тепер на згадку в тебе – татуювання тризубу, яке ти привіз із фронту. Дякуємо за все, Шоне!», – написав Лещенко.

Шон Пенн зробив тату фото: Сергій Лещенко/Facebook

Радник керівника ОП нагадав, що це вже девʼятий візит Шона Пенна в Україну з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що американський актор Шон Пенн знову прибув до України – це вже вчетверте за час повномасштабної війни з Росією. Як передає «Главком», про це повідомили в Третьому окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго, який відвідав актор.

Зауважимо, Шон Пенн був в Україні ще в перший день широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Він фіксував події в нашій державі. Тоді ж відбулася його коротка зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше «Главком» писав, що голлівудський режисер та актор Шон Пенн в рамках 73 Берлінського кінофестивалю показав документальний фільм про війну в Україні. Картина має назву «Суперсила» («Superpower»). Шон Пенн неоднарозово бував в Україні з початку великої війни. Він задокументував десятки фактів російських злочинів.

Також Шон Пенн зніметься в українській кінокартині – кіноальманасі «Війна очима тварин». Як повідомляє The Hollywood Reporter, оскароносний актор зіграє саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни.

До слова, голлівудский режисер та актор Шон Пенн, який активно підтримує Україну у війні з Росією, зізнався, що зустрічався з Путіним. Зустріч відбулася в 2001 році, коли Шон Пенн разом з іншою голлівудською зіркою Джеком Ніколсоном приїздив на Московський кінофестиваль. Навіть тоді, за понад 20 років до вторгнення Росії в Україну, Пенн каже, що мав дуже погане передчуття щодо політика, якого він тепер називає «моторошним хуліганом».