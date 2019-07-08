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    Шоу-биз

    Зианджа поразила сеть новым нежным луком

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    Зианджа - Зианджа поразила сеть новым нежным луком
    Зианджа
    instagram.com/ziasphere

    Участница проекта «Голос Країни» наконец-то появилась в соцсети

    Известная украинская певица-трангендер исчезла из поля зрения журналистов после участия в проекте «Голос Країни». Зианджа не только не появлялась на тв и светских мероприятиях, но даже забросила соцсети.

    Спустя год, артистка наконец-то дала знать о себе и опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram.

    «Я скучаю по вам», - коротко подписала снимок Зианджа.

    Фолловеры очень обрадовались возвращению певицы в соцсети.

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    Зианджа поразила сеть новым нежным луком
    Зианджа поразила сеть новым нежным луком
    instagram.com/ziasphere

    «Наконец-то обновление! Мы так скучали по твоим прелестным фото», «Какая чистая и светлая, очень приятно видеть тебя такой», - написали поклонники в комментариях.

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