Зианджа поразила сеть новым нежным луком
Зианджа
instagram.com/ziasphere
Участница проекта «Голос Країни» наконец-то появилась в соцсети
Известная украинская певица-трангендер исчезла из поля зрения журналистов после участия в проекте «Голос Країни». Зианджа не только не появлялась на тв и светских мероприятиях, но даже забросила соцсети.
Спустя год, артистка наконец-то дала знать о себе и опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram.
«Я скучаю по вам», - коротко подписала снимок Зианджа.
Фолловеры очень обрадовались возвращению певицы в соцсети.
«Наконец-то обновление! Мы так скучали по твоим прелестным фото», «Какая чистая и светлая, очень приятно видеть тебя такой», - написали поклонники в комментариях.