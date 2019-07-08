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    Жизнь

    Приянка Чопра опубликовала фотосессию в купальнике, которую снял ее супруг

    • Розсилка
    Приянка Чопра - Приянка Чопра опубликовала фотосессию в купальнике, которую снял ее супруг
    Приянка Чопра
    instagram.com/priyankachopra

    Приянка Чопра и Ник Джонас продолжают отдыхать в Тоскане и делиться с подписчиками в Instagram красивыми фотографиями из отпуска

    В этот раз Приянка опубликовала целую фотосессию, которую сделал ее супруг Ник Джонас. На снимках она позирует в купальнике у бассейна.

    «Что еще делать в отпуске? Фотографироваться! Муж сделал снимки»,- подписала Чопра. Стильные фото знаменитости собрали множество лайков и комментариев в соцсети.

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    Приянка Чопра опубликовала фотосессию в купальнике, которую снял ее супруг
    Приянка Чопра опубликовала фотосессию в купальнике, которую снял ее супруг
    Приянка Чопра опубликовала фотосессию в купальнике, которую снял ее супруг
    instagram.com/priyankachopra

    Напомним, что перед тем, как отправиться на отдых, Приянка Чопра и Ник Джонас навестили Меган Маркл и ее новорожденного сына.

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