Приянка Чопра опубликовала фотосессию в купальнике, которую снял ее супруг



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Приянка Чопра instagram.com/priyankachopra

Приянка Чопра и Ник Джонас продолжают отдыхать в Тоскане и делиться с подписчиками в Instagram красивыми фотографиями из отпуска

В этот раз Приянка опубликовала целую фотосессию, которую сделал ее супруг Ник Джонас. На снимках она позирует в купальнике у бассейна.

«Что еще делать в отпуске? Фотографироваться! Муж сделал снимки»,- подписала Чопра. Стильные фото знаменитости собрали множество лайков и комментариев в соцсети.

Напомним, что перед тем, как отправиться на отдых, Приянка Чопра и Ник Джонас навестили Меган Маркл и ее новорожденного сына.