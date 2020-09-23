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    Жизнь

    София Ротару растрогала сеть памятным кадром с ныне покойным мужем

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    Певица София Ротару - София Ротару растрогала сеть памятным кадром с ныне покойным мужем
    Певица София Ротару

    Народный артист Украины Анатолий Евдокименко ушел из жизни осенью 2002 года

    Певица София Ротару в Instagram разместила архивный кадр, на котором запечатлена вместе со своим ныне покойным мужем народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. На фотографии исполнительница в центре кадра, а на заднем плане можно увидеть ее избранника.

    «Есть вечная любовь», — подписала она кадр.

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    instagram.com/sofiarotaru.official/

    «Конечно, есть! И ваша семья тому самое яркое доказательство», «Какая вы все-таки невероятная женщина!! Восхищаемся вами», «Пусть любовь всегда ведет вас к победе», — отметили в комментариях пользователи.

    Напомним, что именно 22 сентября много лет назад София Ротару и Анатолий Евдокименко стали мужем и женой. Он был режиссером-постановщиком всех концертных программ звезды. Кроме того, на протяжении долгих лет руководил ансамблем «Червона рута». Евдокименко умер в результате инсульта. На момент смерти ему было 60 лет. Артист похоронен на Байковом кладбище Киева. В браке с Ротару в 1970 году у них родился сын Руслан.

     

    певица кладбище семья умер София Ротару
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