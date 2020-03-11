Злата Огневич призналась, что ей приходилось работать в ресторане



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Злата Огневич приняла участие в съемках шоу «СуперИнтуиция»

Артистка призналась, что до вокальной карьеры ей приходилось работать в ресторане в Крыму.

В этом она призналась во время съемок развлекательного проекта. Злата Огневич хоть и не стала звездной участницей «СуперИнтуиции», однако заняла место среди приглашенных гостей, секреты которых надо было отгадать Оле Поляковой и Олегу Виннику.

Во время игры артистка открыла один из секретов своей биографии: еще в школьные годы Злате приходилось тяжело работать в ресторане и стирать десятки скатертей в холодной воде.

«Я росла в очень небогатой семье, и когда мне было 14 лет, уже устроилась на работу в ресторан. Это было летом, в моем родном городе Судаке. Но проработала я недолго. Точкой кипения стало то, что пришлось перестирать в холодной воде больше 30 штук забрызганных грязных скатертей. Это было настолько ужасно и отвратительно, что я поняла: надо уходить с этой работы. Это точно не мое, даже как подработка на лето», – поделилась певица.

В конце концов Злата Огневич устроилась певицей в ресторан, где вечером срывала овации вокалом, а днем была работницей пиццерии.

«Я работала певицей в ресторанах с 13 лет. Это были шоу-программы и первые, небольшие, но очень долгожданные деньги, которые зарабатывались нелегким трудом. Днем работала кассиром в аквапарке в пиццерии, а вечером пела. Поэтому до конца лета жила на «успокоительных». Тогда я дала себе слово, что хоть сколько бы не было работы, всех денег не заработаешь, что нужно себя любить и находить время для отдыха», – добавила Злата Огневич.