Потап и Ирина Горова отреагировали на распад группы «Время и Стекло»



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Время и Стекло

Одна из самых популярных отечественных поп-групп «Время и Стекло» объявила о завершении совместной музыкальной карьеры

О решении группы «Время и Стекло» закончить свою карьеру фаны узнали из официального видеообращения Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего (Позитива), которое появилось на страницах музыкантов в социальных сетях и ютубе.

Так, исполнители пояснили, что в дуэте они сделали все возможное и дальше продолжать свой путь будут индивидуально.

Вся 10-летняя карьера «Время и Стекло» была связана с продюсерским центром Mozgi Entertainment, который возглавляют Потап Алексей Потапенко и его бывашая жена Ирина Горовая. Именно они разделяли с музыкантами крупнейшие взлеты и победы и могли похвастаться настоящей дружбой со своими подопечными.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 11 Бер 2020 р. о 1:00 PDT

Так, Потап признался, что именно «Время и Стекло» стал тем коллективом, который раскрыл его как продюсера.

«Спасибо вам, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, за то, что сделали настоящим продюсером. Спасибо фанам за то, что полюбили авторство и новаторство. Это большой счастливый конец. И новое начало», – написал Потап.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) 11 Бер 2020 р. о 12:57 PDT

Ирина Горовая призналась, что ей тяжело скрывать свою печаль, ведь за 10 лет совместной работы они стали друг для друга близкими. Она подчеркнула, что упорству и трудолюбию дуэта можно только позавидовать, ведь они были готовы часами записывать песни на студии, чтобы достичь результата.

Съемки последнего клипа «Навсегда/Никогда» стали для нее настоящим испытанием и ностальгией: «Если честно, очень трудно подобрать слова .. правильные слова. Для меня вы не просто группа – вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съемок, примерок, поездок, десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллионы часов душевных разговоров... Мы воспитали целое поколение!».