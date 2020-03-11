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    Шоу-биз

    Потап и Ирина Горова отреагировали на распад группы «Время и Стекло»

    • Розсилка
    Потап и Ирина Горова отреагировали на распад группы «Время и Стекло»
    Время и Стекло

    Одна из самых популярных отечественных поп-групп «Время и Стекло» объявила о завершении совместной музыкальной карьеры

    О решении группы «Время и Стекло» закончить свою карьеру фаны узнали из официального видеообращения Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего (Позитива), которое появилось на страницах музыкантов в социальных сетях и ютубе.

    Так, исполнители пояснили, что в дуэте они сделали все возможное и дальше продолжать свой путь будут индивидуально.

    Вся 10-летняя карьера «Время и Стекло» была связана с продюсерским центром Mozgi Entertainment, который возглавляют Потап Алексей Потапенко и его бывашая жена Ирина Горовая. Именно они разделяли с музыкантами крупнейшие взлеты и победы и могли похвастаться настоящей дружбой со своими подопечными.

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    Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

    Так, Потап признался, что именно «Время и Стекло» стал тем коллективом, который раскрыл его как продюсера.

    «Спасибо вам, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, за то, что сделали настоящим продюсером. Спасибо фанам за то, что полюбили авторство и новаторство. Это большой счастливый конец. И новое начало», – написал Потап.

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    Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

    Ирина Горовая призналась, что ей тяжело скрывать свою печаль, ведь за 10 лет совместной работы они стали друг для друга близкими. Она подчеркнула, что упорству и трудолюбию дуэта можно только позавидовать, ведь они были готовы часами записывать песни на студии, чтобы достичь результата.

    Съемки последнего клипа «Навсегда/Никогда» стали для нее настоящим испытанием и ностальгией: «Если честно, очень трудно подобрать слова .. правильные слова. Для меня вы не просто группа – вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съемок, примерок, поездок, десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллионы часов душевных разговоров... Мы воспитали целое поколение!». 

    знаменитости Надя Дорофеева Потап Instagram
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