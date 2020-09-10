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    Шоу-биз

    Злата Огневич в «бабушкиных» трусах взбудоражила воображение фанатов

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    Популярная певица Злата Огневич - Злата Огневич в «бабушкиных» трусах взбудоражила воображение фанатов
    Популярная певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Певица поделилась довольно откровенным фото

    Популярная певица Злата Огневич продолжает радовать своих поклонников довольно откровенными снимками. В своем Инстаграме 34-летняя исполнительница опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

    На фото певица позирует в спальне в оригинальном комплекте нижнего белья с шортиками и пеньюаре. Примечательно, что лиф наряда едва прикрывает грудь звезды.

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    instagram.com/zlata.ognevich/

    Таким снимком Злата решила проаносировать выход своего нового альбома под красноречивым названием «Богиня».

    Поклонники в комментариях заметили, что ждут новый альбом звезды, но не смогли не отметить ее пикантный снимок одобрительными словами.

    «Красавица!», «Очень жду выхода альбома», «Тебя здесь не узнать», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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