Злата Огневич в «бабушкиных» трусах взбудоражила воображение фанатов
Певица поделилась довольно откровенным фото
Популярная певица Злата Огневич продолжает радовать своих поклонников довольно откровенными снимками. В своем Инстаграме 34-летняя исполнительница опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в соблазнительном образе.
На фото певица позирует в спальне в оригинальном комплекте нижнего белья с шортиками и пеньюаре. Примечательно, что лиф наряда едва прикрывает грудь звезды.
Таким снимком Злата решила проаносировать выход своего нового альбома под красноречивым названием «Богиня».
Поклонники в комментариях заметили, что ждут новый альбом звезды, но не смогли не отметить ее пикантный снимок одобрительными словами.
«Красавица!», «Очень жду выхода альбома», «Тебя здесь не узнать», - комментируют фото пользователи сети.
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