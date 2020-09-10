Злата Огневич в «бабушкиных» трусах взбудоражила воображение фанатов



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Популярная певица Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich/

Певица поделилась довольно откровенным фото

Популярная певица Злата Огневич продолжает радовать своих поклонников довольно откровенными снимками. В своем Инстаграме 34-летняя исполнительница опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

На фото певица позирует в спальне в оригинальном комплекте нижнего белья с шортиками и пеньюаре. Примечательно, что лиф наряда едва прикрывает грудь звезды.

instagram.com/zlata.ognevich/

Таким снимком Злата решила проаносировать выход своего нового альбома под красноречивым названием «Богиня».

Поклонники в комментариях заметили, что ждут новый альбом звезды, но не смогли не отметить ее пикантный снимок одобрительными словами.

«Красавица!», «Очень жду выхода альбома», «Тебя здесь не узнать», - комментируют фото пользователи сети.

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