Знаменитый российский актёр Табаков попал в реанимацию
- Вчора, 17:50
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Розсилка
Есть подозрение, что у артиста воспаление лёгких
82-летний российский и советский актёр Олег Табаков был экстренно госпитализирован в Первую городскую больницу в Москве. Состояние артиста – критическое. Его диагноз пока не оглишается.
«Олег Павлович поступил в Первую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации», - говорят в пресс-службе медучреждения.
Ранее сообщалось, что артист доставлен в реанимацию Первой городской больницы с подозрением на тяжелое воспаление легких.
Олег Табаков снялся в десятках знаменитых фильмов, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Также он является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».
Джерело: ТСН