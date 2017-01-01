  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Знаменитый российский актёр Табаков попал в реанимацию

    Есть подозрение, что у артиста воспаление лёгких
    82-летний российский и советский актёр Олег Табаков был экстренно госпитализирован в Первую городскую больницу в Москве. Состояние артиста – критическое. Его диагноз пока не оглишается. «Олег Павлович поступил в Первую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении
    • Вчора, 17:50
    • Розсилка

    Есть подозрение, что у артиста воспаление лёгких

    82-летний российский и советский актёр Олег Табаков был экстренно госпитализирован в Первую городскую больницу в Москве. Состояние артиста – критическое. Его диагноз пока не оглишается.

    «Олег Павлович поступил в Первую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации», - говорят в пресс-службе медучреждения.

    Ранее сообщалось, что артист доставлен в реанимацию Первой городской больницы с подозрением на тяжелое воспаление легких.

    Олег Табаков снялся в десятках знаменитых фильмов, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Также он является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    российский артист артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ