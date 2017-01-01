Знаменитый российский актёр Табаков попал в реанимацию

Есть подозрение, что у артиста воспаление лёгких

82-летний российский и советский актёр Олег Табаков был экстренно госпитализирован в Первую городскую больницу в Москве. Состояние артиста – критическое. Его диагноз пока не оглишается. «Олег Павлович поступил в Первую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении



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Есть подозрение, что у артиста воспаление лёгких

82-летний российский и советский актёр Олег Табаков был экстренно госпитализирован в Первую городскую больницу в Москве. Состояние артиста – критическое. Его диагноз пока не оглишается.

«Олег Павлович поступил в Первую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации», - говорят в пресс-службе медучреждения.

Ранее сообщалось, что артист доставлен в реанимацию Первой городской больницы с подозрением на тяжелое воспаление легких.

Олег Табаков снялся в десятках знаменитых фильмов, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Также он является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

Джерело: ТСН