Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром

Кинокартина расскажет об извечном противостоянии Украины и России

Политик Дмитрий Корчинский снимает фильм о войне «Посттравматическая рапсодия». В основу которого положена одноимённая пьеса лидера партии «Братство». По данным «Главкома», одни из ключевых ролей в будущей ленте исполнят советник министра внутренних дел Илья Кива и российский актёр Анатолий Пашинин.



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Илья Кива на съёмках фильма Дмитрий Корчинского

Кинокартина расскажет об извечном противостоянии Украины и России

Политик Дмитрий Корчинский снимает фильм о войне «Посттравматическая рапсодия». В основу которого положена одноимённая пьеса лидера партии «Братство».

По данным «Главкома», одни из ключевых ролей в будущей ленте исполнят советник министра внутренних дел Илья Кива и российский актёр Анатолий Пашинин. Последний в данный момент воюет на фронте АТО. Однако ради работы над фильмом он взял отпуск на неделю.

«Ребята опять без меня сделают там кучу подвигов, им дадут ордена», - говорит артист.

По словам Ильи Кивы, этот фильм расскажет о том, как «украинцы воевали с москалями».

Сам же Корчинский добавляет, что в кинокартине будет подчёркиваться извечное противостояние нашего народа с северо-восточным соседом.

Сценарий будущей киноленты понравился Пашинину своей реалистичностью и очень близок ему по духу и в некоторой степени даже передаёт его собственные мысли.

Напомним, актёр пошёл воевать на Донбасс добровольцем. У Анатолия есть старший брат Константин, который является офицером Вооруженных Сил Украины. Он воевал под Донецким аэропортом в самые трудные дни противостояния.