  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром

    Кинокартина расскажет об извечном противостоянии Украины и России
    Политик Дмитрий Корчинский снимает фильм о войне «Посттравматическая рапсодия». В основу которого положена одноимённая пьеса лидера партии «Братство». По данным «Главкома», одни из ключевых ролей в будущей ленте исполнят советник министра внутренних дел Илья Кива и российский актёр Анатолий Пашинин.
    • Вчора, 10:43
    • Розсилка
    Илья Кива на съёмках фильма Дмитрий Корчинского
    Илья Кива на съёмках фильма Дмитрий Корчинского

    Кинокартина расскажет об извечном противостоянии Украины и России

    Политик Дмитрий Корчинский снимает фильм о войне «Посттравматическая рапсодия». В основу которого положена одноимённая пьеса лидера партии «Братство».

    По данным «Главкома», одни из ключевых ролей в будущей ленте исполнят советник министра внутренних дел Илья Кива и российский актёр Анатолий Пашинин. Последний в данный момент воюет на фронте АТО. Однако ради работы над фильмом он взял отпуск на неделю.

    «Ребята опять без меня сделают там кучу подвигов, им дадут ордена», - говорит артист.

    По словам Ильи Кивы, этот фильм расскажет о том, как «украинцы воевали с москалями».

    Сам же Корчинский добавляет, что в кинокартине будет подчёркиваться извечное противостояние нашего народа с северо-восточным соседом.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром
    Корчинский снимает фильм о войне с Ильёй Кивой и российским актёром

    Сценарий будущей киноленты понравился Пашинину своей реалистичностью и очень близок ему по духу и в некоторой степени даже передаёт его собственные мысли.

    Напомним, актёр пошёл воевать на Донбасс добровольцем. У Анатолия есть старший брат Константин, который является офицером Вооруженных Сил Украины. Он воевал под Донецким аэропортом в самые трудные дни противостояния.

    Читайте також
    АТО Ілля Кива кино украинский фильм украинское кино артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ