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    Шварценеггер появился на съёмках клипа украинской рок-группы

    Экс-губернатор Калифорнии благословил украинских музыкантов
    Знаменитый американский политик и артист Арнольд Шварценеггер появился встретился с украинской поп-рок-группой Double Life. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram. «К нам на съемки нового клипа пожаловал сам Арнольд Шварценеггер! Железный Арни пообщался с нами и командой, а на прощание заявил, что благословляет наш клип! Не
    • Вчора, 16:02
    • Розсилка

    Экс-губернатор Калифорнии благословил украинских музыкантов

    Знаменитый американский политик и артист Арнольд Шварценеггер появился встретился с украинской поп-рок-группой Double Life. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram.

    «К нам на съемки нового клипа пожаловал сам Арнольд Шварценеггер! Железный Арни пообщался с нами и командой, а на прощание заявил, что благословляет наш клип! Не каждый день сам Терминатор желает тебе удачи, не так ли?» - подписали рокеры снимок.

    Как видно со снимка, Шварценеггер приехал на съёмки на велосипеде.

    Молодая группа Double Life весной 2017-го отпраздновала первый год своего существования. В неё входит пятеро 20-летних музыкантов.

    Джерело: Обозреватель

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