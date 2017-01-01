Шварценеггер появился на съёмках клипа украинской рок-группы

Экс-губернатор Калифорнии благословил украинских музыкантов

Знаменитый американский политик и артист Арнольд Шварценеггер появился встретился с украинской поп-рок-группой Double Life. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram. «К нам на съемки нового клипа пожаловал сам Арнольд Шварценеггер! Железный Арни пообщался с нами и командой, а на прощание заявил, что благословляет наш клип! Не



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Экс-губернатор Калифорнии благословил украинских музыкантов

Знаменитый американский политик и артист Арнольд Шварценеггер появился встретился с украинской поп-рок-группой Double Life. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram.

«К нам на съемки нового клипа пожаловал сам Арнольд Шварценеггер! Железный Арни пообщался с нами и командой, а на прощание заявил, что благословляет наш клип! Не каждый день сам Терминатор желает тебе удачи, не так ли?» - подписали рокеры снимок.

Как видно со снимка, Шварценеггер приехал на съёмки на велосипеде.

Молодая группа Double Life весной 2017-го отпраздновала первый год своего существования. В неё входит пятеро 20-летних музыкантов.

Джерело: Обозреватель