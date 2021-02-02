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    Шоу-биз

    Зрителей нового бразильского сериала пугают «нечистой силой» из Украины (видео)

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    Кадр из сериала - Зрителей нового бразильского сериала пугают «нечистой силой» из Украины (видео)
    Кадр из сериала

    Пока что снят первый сезон сериала

    В Бразилии вышел фэнтези-сериал «Бездушные», в котором украинцев показали с мистической стороны. Дата релиза фильма состоялась в октябре 2020 года, поэтому кинолента доступна в сети. Об этом пишет «Обозреватель».

    По сюжету показывается город конца 80-х годов прошлого века, который был основан мигрантами из Украины. Сам сериал начинается с исчезновения молодой Галины в 1988 году. Когда девушка пропала, жители города праздновали Ивана Купала. В результате трагедии праздник исключили из городского календаря. Но спустя тридцать лет события повторяются.

    Многих украинских зрителей удивили мистические мотивы в сериале. Так, главная героиня сериала – украинка, которая использует народные песни как заклинание. Помимо этого, в одной из сцен дети едят борщ, правда блюдо похоже больше на кровь. Школьники всегда крайне официально обращаются друг к другу – Роман, Иван.

    Стоит отметить, что пока что снят первый сезон сериала. В нем десять серий, каждая длится от сорока минут до часа.

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    Теги: знаменитости Сериал
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