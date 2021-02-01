Умер легендарный британский рок-музыкант

Причина смерти 77-летнего музыканта не указана

Умер один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщается на сайте звукозаписывающей компании ABKCO Records.

Там уточнили, что о смерти музыканта рассказала его супруга Жермен Валентайн. «Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — заявили в компании.

Ранее «Скотч» сообщал, что умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги.

«С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон сообщает о ее мирном переходе в другой мир. Пожалуйста, уважайте приватность ее родных», — обратился к общественности менеджер звезды Ларри Томпсон.