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    Жизнь

    Умер легендарный британский рок-музыкант

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    Один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн - Умер легендарный британский рок-музыкант
    Один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн

    Причина смерти 77-летнего музыканта не указана

    Умер один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщается на сайте звукозаписывающей компании ABKCO Records.

    Там уточнили, что о смерти музыканта рассказала его супруга Жермен Валентайн. «Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — заявили в компании.

    Ранее «Скотч» сообщал, что умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги.

    «С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон сообщает о ее мирном переходе в другой мир. Пожалуйста, уважайте приватность ее родных», — обратился к общественности менеджер звезды Ларри Томпсон.

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    Теги: знаменитости актер умер
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