Блогерша доказала, что каждая девушка в купальнике может стать моделью, если знает эти уловки

Девушка пыталась напомнить подписчицам, что Инстаграм и реальность — две разные вещи

Блогерша Даная Мерсер, которая окончила Кембриджский университет и сейчас живет в Дубае, ОАЭ, уже успела собрать неплохую фанбазу из 2,1 млн подписчиков. В своем блоге девушка рассказывает о том, как нужно любить и ценить себя и свое тело. Она часто разоблачает фото знаменитостей, показывая, что скрывается за идеальной картинкой. Вот и в этот раз она решила показать, как могут обмануть снимки на пляже.

Даная опубликовала забавный ролик, где она показала свои привычные позы для фото в купальниках и лайфхаки, как можно их сделать удачнее. Например, для одного из снимков блогерша предложила не ложиться на живот, а лечь полубоком, делая талию более заметной и выставив бедро, а также втянуть живот и замереть, держа себя на весу. Но все эти советы девушка дала вовсе не для того, чтобы ее подписчицы обманывали себя и остальных.

Так Даная хотела показать, что Инстаграм и реальность часто не имеют ничего общего. И нет ничего плохого в том, чтобы позировать для фото — ведь это тоже своеобразное веселье. Но бессмысленно равняться на фото инфлюенсеров и знаменитостей, пытаясь в жизни выглядеть так же потрясающе, как они в соцсетях. Подписчики поблагодарили Данаю за такое напоминание для впечатлительных девочек-подростков, которые часто травят себя диетами.

«Это очень здорово! Особенно для девочек с расстройством пищевого поведения. Мне такое очень нравится. Спасибо тебе за такое напоминание о действительности», - комментируют фото пользователи сети.

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