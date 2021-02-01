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    Жизнь

    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)

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    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)

    В доме Елены делали перепланировку, но изменений было немного

    Звезда «Квартала 95» Елена Кравец успевает не только репетировать, выступать, ездить на гастроли, но и быть хорошей женой, лучшей мамой для троих детей. А недавно она запустила собственную линию одежды. В сети появились фото семейного дома Кравец на Осокорках в Киеве.

    При этом Кравец отметила, что пыталась приблизить дизайн интерьера дома к философии жизни, которую транслируют ее дизайнеры - изысканная простота, очень элегантная и без излишеств. Об этом сообщает журнал HIS.

    В доме Елены делали перепланировку, но изменений было немного. Это было связано с пополнением в семье звезды «Квартала 95». Она решила изменить предназначение нескольких комнат, добавить санузел и увеличить кухню.

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    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)
    фото: wowow.life

    «Весь дом оформлен по принципу "made in Ukraine", не считая техники и сантехники, и этим я очень горжусь. Мы смогли реализовать проект красиво, качественно и за небольшой бюджет. Долго думали, какой мебелью лучше укомплектовать дом, и обоюдно сделали выбор в пользу украинских производителей», - рассказала дизайнер дома Татьяна Данилевич.

    Стоит отметить, что в доме Елена живет со своим мужем и двумя детьми. Свою старшую дочь 15-летнюю Машу она отправила жить вместе с ее подругой в квартиру в Киеве. Сейчас Маше 17 лет, и она сама следит за своим бытом и жизнью хотя и не без контроля мамы.

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    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес дом
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