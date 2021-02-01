Звезда «Квартала 95» показала, как выглядит ее шикарный дом внутри (фото)

В доме Елены делали перепланировку, но изменений было немного

Звезда «Квартала 95» Елена Кравец успевает не только репетировать, выступать, ездить на гастроли, но и быть хорошей женой, лучшей мамой для троих детей. А недавно она запустила собственную линию одежды. В сети появились фото семейного дома Кравец на Осокорках в Киеве.

При этом Кравец отметила, что пыталась приблизить дизайн интерьера дома к философии жизни, которую транслируют ее дизайнеры - изысканная простота, очень элегантная и без излишеств. Об этом сообщает журнал HIS.

В доме Елены делали перепланировку, но изменений было немного. Это было связано с пополнением в семье звезды «Квартала 95». Она решила изменить предназначение нескольких комнат, добавить санузел и увеличить кухню.

«Весь дом оформлен по принципу "made in Ukraine", не считая техники и сантехники, и этим я очень горжусь. Мы смогли реализовать проект красиво, качественно и за небольшой бюджет. Долго думали, какой мебелью лучше укомплектовать дом, и обоюдно сделали выбор в пользу украинских производителей», - рассказала дизайнер дома Татьяна Данилевич.

Стоит отметить, что в доме Елена живет со своим мужем и двумя детьми. Свою старшую дочь 15-летнюю Машу она отправила жить вместе с ее подругой в квартиру в Киеве. Сейчас Маше 17 лет, и она сама следит за своим бытом и жизнью хотя и не без контроля мамы.

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