Звезд «Шахтера» Пятова и Коноплянку покажут в украинской комедии (фото)

В картине играют известные актеры – Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко

Телеканал «Украина» презентовали постер семейной комедии «Большая Прогулка». Премьера фильма состоится 24 февраля 2022 года во всех кинотеатрах Украины. В картине снялись известные актеры – Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться «на шашлыки» - и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает «своей». Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную «войну».

Также на экране появятся звезды футбола – игроки футбольного клуба «Шахтер» – вратарь Евгений Коноплянка и капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов. А еще Верка Сердючка с мамой – они готовят для зрителей настоящий сюрприз, обещают создатели картины.