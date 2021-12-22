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    Звезд «Шахтера» Пятова и Коноплянку покажут в украинской комедии (фото)

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    Постер фильма - Звезд «Шахтера» Пятова и Коноплянку покажут в украинской комедии (фото)
    Постер фильма
    Фото: ТРК УКраина

    В картине играют известные актеры – Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко

    Телеканал «Украина» презентовали постер семейной комедии «Большая Прогулка». Премьера фильма состоится 24 февраля 2022 года во всех кинотеатрах Украины. В картине снялись известные актеры – Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко.

    Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться «на шашлыки» - и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает «своей». Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную «войну».

    Также на экране появятся звезды футбола – игроки футбольного клуба «Шахтер» – вратарь Евгений Коноплянка и капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов. А еще Верка Сердючка с мамой – они готовят для зрителей настоящий сюрприз, обещают создатели картины.

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    Теги: Юрий Ткач украинское кино телевидение шоу-бизнес
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    Звезд «Шахтера» Пятова и Коноплянку покажут в украинской комедии (фото)