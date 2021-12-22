Ольга Полякова: Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу

Певица рассказала, как однажды обманула друзей

Певица Оля Полякова планирует встречать Новый год на сцене, что является традицией для нее уже не первый год, однако признается – в ее жизни так было не всегда.

«Когда я еще не была столь большой звездой, отмечала Новый год дома с мужем и дочерью Машей, а всем друзьям сказала, что у меня работа. Всем соврала. Люди звонили, чтобы поздравить, а я не отвечала, потому что меня не должно быть дома», – поделилась Полякова с журналистами канала «Украина».

Артистка признается – так хотела работать в новогоднюю ночь, что прибегла к выдумкам, которые сделали ее на шаг ближе к успеху.

«Я всегда говорю, что люди формируют свое будущее самостоятельно. А это был последний год, который я встречала дома. Дальше пошли гастроли, концерты и корпоративы. Сейчас даже хочу домашнего праздника, но не получается, – комментирует певица. – Но этот смешной случай вспоминаю до сих пор!»

Несмотря на такую историю, Оля Полякова уверяет – плохих привычек у нее нет – звезда считает себя идеальным человеком: «Понимаете, я не хотела обманывать людей, просто мне так хотелось концертов. Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу. Ну что это такое? – смеясь, рассказала звезда.