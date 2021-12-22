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    Ольга Полякова: Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу

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    Ольга Полякова считает себя идеальным человеком - Ольга Полякова: Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу
    Ольга Полякова считает себя идеальным человеком
    Фото ТРК УКраина

    Певица рассказала, как однажды обманула друзей

    Певица Оля Полякова планирует встречать Новый год на сцене, что является традицией для нее уже не первый год, однако признается – в ее жизни так было не всегда.

    «Когда я еще не была столь большой звездой, отмечала Новый год дома с мужем и дочерью Машей, а всем друзьям сказала, что у меня работа. Всем соврала. Люди звонили, чтобы поздравить, а я не отвечала, потому что меня не должно быть дома», – поделилась Полякова с журналистами канала «Украина».

    Артистка признается – так хотела работать в новогоднюю ночь, что прибегла к выдумкам, которые сделали ее на шаг ближе к успеху.

    «Я всегда говорю, что люди формируют свое будущее самостоятельно. А это был последний год, который я встречала дома. Дальше пошли гастроли, концерты и корпоративы. Сейчас даже хочу домашнего праздника, но не получается, – комментирует певица. – Но этот смешной случай вспоминаю до сих пор!»

    Несмотря на такую историю, Оля Полякова уверяет – плохих привычек у нее нет – звезда считает себя идеальным человеком: «Понимаете, я не хотела обманывать людей, просто мне так хотелось концертов. Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу. Ну что это такое? – смеясь, рассказала звезда.

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    Теги: Новый год певица шоу-бизнес Оля Полякова
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    Ольга Полякова: Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу