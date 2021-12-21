Умер последний участник оригинального состава Smokie

Музыкант выступал и в старом, и в новом составе коллектива

Терри Аттли, бас-гитарист и вокалист группы Smokie, скончался после непродолжительной болезни. Он был последним участником оригинального состава Smokie.

Терри Аттли. Фото: открытые источники

«Стив, Мартин, Мик и Пит [участники группы] опустошены и глубоко опечалены его внезапной и неожиданной кончиной. Терри был дорогим другом, любящим отцом, невероятным человеком и музыкантом», – сказано в официальном сообщении.

Музыканты отметили, что были счастливы делить долгую жизнь и сцену с Аттли. Они также попросили друзей и коллег по всему миру уважать частную жизнь семьи гитариста в это нелегкое время.

Терри Аттли родился 9 июня 1951 года в Брадфорде. В 11 лет он начал посещать уроки по игре на гитаре, но вскоре бросил это занятие и стал учить аккорды по самоучителю в газете. В 1965 году вместе с друзьями Аттли основал рок-группу, которая спустя 10 лет получила название Smokie. Он выступал как в старом составе коллектива, так и в современном.