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    Умер последний участник оригинального состава Smokie

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    Группа &laquo;Smokie&raquo; является одним из ярчайших представителей музыки 70-х - Умер последний участник оригинального состава Smokie
    Группа «Smokie» является одним из ярчайших представителей музыки 70-х
    фото из открытых источников

    Музыкант выступал и в старом, и в новом составе коллектива

    Терри Аттли, бас-гитарист и вокалист группы Smokie, скончался после непродолжительной болезни. Он был последним участником оригинального состава Smokie.

    Терри Аттли. Фото: открытые источники
    Терри Аттли. Фото: открытые источники

    «Стив, Мартин, Мик и Пит [участники группы] опустошены и глубоко опечалены его внезапной и неожиданной кончиной. Терри был дорогим другом, любящим отцом, невероятным человеком и музыкантом», – сказано в официальном сообщении.

    Музыканты отметили, что были счастливы делить долгую жизнь и сцену с Аттли. Они также попросили друзей и коллег по всему миру уважать частную жизнь семьи гитариста в это нелегкое время.

    Терри Аттли родился 9 июня 1951 года в Брадфорде. В 11 лет он начал посещать уроки по игре на гитаре, но вскоре бросил это занятие и стал учить аккорды по самоучителю в газете. В 1965 году вместе с друзьями Аттли основал рок-группу, которая спустя 10 лет получила название Smokie. Он выступал как в старом составе коллектива, так и в современном.

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    Теги: смерть шоу-бизнес музыка умер
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    Умер последний участник оригинального состава Smokie