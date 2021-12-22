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    Княгиня Монако подает знаки: опять проблемы с мужем (фото)

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    Королевская семья снова не вместе - Княгиня Монако подает знаки: опять проблемы с мужем (фото)
    Королевская семья снова не вместе
    фото из открытых источников

    Ходят слухи, что князь Монако Альбер II и его жена на грани развода

    Королевская семья Монако представила рождественскую открытку. Ее в своем инстаграме опубликовала 43-летняя княгиня Шарлен. Вместо обычной фотографии нарисованная открытку. На ней изображены Шарлен и ее 63-летний супруг князь Альбер II, а также их дети семилетние близнецы Жак и Габриэлла. Из контекста сообщения понятно: супруги снова не вместе.

    Та самая рождественская открытка. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

    Та самая рождественская открытка. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

    Ранее княгиня Монако Шарлен опубликовала на своей странице в Instagram фото с празднования дня рождения детей – двойняшек Жака и Габриэллы, которым исполнилось по семь лет. Однако вряд ли маме в этот день удалось лично поздравить своих детей. Как известно, с января этого года она жила на своей родине в Южной Африке. Княгиня отравилась туда по работе, но неожиданно подхватила инфекцию, начались серьезные осложнения. Супруга монарха Монако проходила курс лечения. Это официальная версия, но ходят слухи, что князь Монако Альбер II и его жена на грани развода.


    Теги: дети звезд дети шоу-бизнес семья Instagram Монако
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    Княгиня Монако подает знаки: опять проблемы с мужем (фото)