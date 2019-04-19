Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду



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Фото: imdb

Знаменитый актер привлек внимание к проблеме загрязнения планеты

Образы мужественных героев сделали 39-летнего актера Джейсона Момоа известным и популярным. Почти двухметровый длинноволосый уроженец Гавайских островов сыграл Аквамена в одноименном фильме, кхала Дрого в сериале «Игра престолов». И во всех этих ролях брутальную внешность Момоа дополняла борода. По словам Джейсона, он не сбривал ее последние семь лет!

Джейсон Момоа на днях сбрил бороду, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения нашей планеты пластиковыми отходами. Джейсон поделился в сети роликом, в котором побрился и рассказал о том, как важно всем людям менять свои привычки - использовать, например, вместо пластиковых бутылок металлические емкости, которые легче переработать повторно.

«Прощай Дрого, прощай Деклан! Я бреюсь, потому что пришло время перемен. Перемен к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Давайте внесем позитивные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Давайте избавимся от пластика… Пластик убивает нашу планету», - сказал Джейсон в видеоролике.



