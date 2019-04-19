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    Шоу-биз

    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду

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    Фото: imdb - Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Фото: imdb

    Знаменитый актер привлек внимание к проблеме загрязнения планеты

    Образы мужественных героев сделали 39-летнего актера Джейсона Момоа известным и популярным. Почти двухметровый длинноволосый уроженец Гавайских островов сыграл Аквамена в одноименном фильме, кхала Дрого в сериале «Игра престолов». И во всех этих ролях брутальную внешность Момоа дополняла борода. По словам Джейсона, он не сбривал ее последние семь лет!

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    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые за семь лет сбрил бороду
    Фото: imdb

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    Джейсон Момоа на днях сбрил бороду, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения нашей планеты пластиковыми отходами. Джейсон поделился в сети роликом, в котором побрился и рассказал о том, как важно всем людям менять свои привычки - использовать, например, вместо пластиковых бутылок металлические емкости, которые легче переработать повторно.

    «Прощай Дрого, прощай Деклан! Я бреюсь, потому что пришло время перемен. Перемен к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Давайте внесем позитивные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Давайте избавимся от пластика… Пластик убивает нашу планету», - сказал Джейсон в видеоролике.

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