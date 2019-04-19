Пользователи социальных сетей ополчились на отца Бритни Спирс
-
Розсилка
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу. Говорилось, что это профилактическая мера, однако сейчас появляются все новые подробностиПо сообщениям портала Popculture, Бритни попала в лечебницу против своей воли, а по настоянию отца Джейми, который уже много лет является ее опекуном. Якобы девушка отказывалась принимать прописанные врачом препараты во время подготовки к гастролям с новым концертным шоу Domination. Состояние певицы начало вызывать опасения, о чем вскоре стало известно ее отцу.
Вчера против Джейми Спирса выступил продюсер певицы Карлос де Сантис. По словам молодого человека, папа Бритни отстранил его от работы после того, как он выложил фото с певицей без его согласия.
«Джейми запретил мне работать с Бритни после того, как я выложил наше с ней селфи. Но сама она не была против. Странно, да? #FreeBritney»,- написал Карлос, сопроводив свои слова хэштегом.
Продюсера поддержали многие коллеги, подтвердив тот факт, что артистка лично разрешила выложить совместный кард.
Хэштег #FreeBritney за несколько часов стал популярным: почти 6000 человек в Instagram опубликовали посты с призывом освободить певицу от опекунства отца.
«Эта женщина заслуживает свободы раз и навсегда!»- пишут фанаты певицы в сети.
Джерело: Hello!