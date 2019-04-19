Пользователи социальных сетей ополчились на отца Бритни Спирс



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Бритни Спирс spletnik.ru

В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу. Говорилось, что это профилактическая мера, однако сейчас появляются все новые подробности

По сообщениям портала Popculture, Бритни

против своей воли, а по настоянию отца Джейми, который уже много лет является ее опекуном. Якобы девушка отказывалась принимать прописанные врачом препараты во время подготовки к гастролям с новым концертным шоу Domination. Состояние певицы начало вызывать опасения, о чем вскоре стало известно ее отцу.

попала в лечебницу

Вчера против Джейми Спирса выступил продюсер певицы Карлос де Сантис. По словам молодого человека, папа Бритни отстранил его от работы после того, как он выложил фото с певицей без его согласия.

«Джейми запретил мне работать с Бритни после того, как я выложил наше с ней селфи. Но сама она не была против. Странно, да? #FreeBritney»,- написал Карлос, сопроводив свои слова хэштегом.

Продюсера поддержали многие коллеги, подтвердив тот факт, что артистка лично разрешила выложить совместный кард.





Хэштег #FreeBritney за несколько часов стал популярным: почти 6000 человек в Instagram опубликовали посты с призывом освободить певицу от опекунства отца.

«Эта женщина заслуживает свободы раз и навсегда!»- пишут фанаты певицы в сети.

Джерело: Hello!