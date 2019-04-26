Звезда «Формы воды» празднует день рождения: лучшие роли Салли Хокинс

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Салли Сесилия Хокинс родилась в Лондоне весной 1976 года

Первую заметную роль Салли сыграла в фильме «Все или ничего», поставленном британским режиссером Майком Ли. Он же пригласил актрису сняться в социальной комедии «Беззаботная».

Помимо теплых отзывов зрителей и критиков, картина удостоена «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль.

Фильм получил еще две премии British Independent Film Awards, номинацию на «Оскар» за лучший сценарий и две – на премию европейской киноакадемии.

Дальнейшая профессиональная биография актрисы складывалась ровно. В 2005-м Салли снялась в мини-сериале «Бархатные пальчики», снятом по мотивам романа Сары Уотерс. Фильм вошел в число номинантов на премию BAFTA. В картине актрисе досталась роль главной героини Сюзанны Триндер.

Высоко отметили работу актрисы в 2010-м сразу в трех фильмах – драме «Сделано в Дагенхэме», комедии «Субмарина» и фантастической антиутопии «Не отпускай меня». Последний проект отмечен пятью номинациями на «Сатурн», на премию американского независимого кино и Премией британского независимого кино.

За второстепенную роль в драме «Жасмин», снятой Вуди Алленом, Хокинс получила номинацию на «Оскар». В следующем, 2014-м, Салли пополнила послужной список комедией «Приключения Паддингтона» и главной ролью доктора Вивьен в блокбастере «Годзилла», первом фильме Вселенной монстров.

В 2016 правдоподобно вжилась в образ Моди Льюис, реальной женщины-художницы с физическими проблемами, в фильме «Моди» с Итаном Хоуком. Затем актриса вернулась к забавной истории медвежонка Паддингтона.

В 2016-м режиссер Гильермо дель Торо без кастинга пригласил Салли в фильм «Форма воды», повествующий о любви немой женщины и монстра. Картина, вышедшая через год, уже получила «Золотого льва» в Венеции, «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и музыку, премию кинокритиков как лучший фильм, а также за саундтрек, работу режиссера и художников.

По версии американской Гильдии продюсеров «Форма воды» - лучший фильм года. Кроме этого, Хокинс заявила о совместной работе в новом фильме с Крейгом Робертсом.