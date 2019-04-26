Ченнинг Татум празднует день рождения: лучшие роли актера

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

peopletalk.ru

Актер, продюсер и модель Ченнинг Татум родился 26 апреля 1980 года

Впервые Тейтум появился на телевидении в 2004 году в эпизодической роли в популярном сериале — «C.S.I.: Место преступления Майами». В 2005 году последовал ряд малозаметных киноролей: эпизод в драме «Тренер Картер», юноша в церкви в «Войне миров» Стивена Спилберга (в титрах имя Тейтума не указано, так как сцена была вырезана из конечной версии картины), байкер в «Суперкроссе», юноша в «Крэйзи».

Вскоре Тейтум решил оставить на время модельный бизнес и всерьез заняться большим кино. По слухам, именно Тейтум должен был исполнить роль Чингисхана в эпическом фильме Сергея Бодрова «Монгол», но его заменил актер Таданобу Асано.

Ченнинг также пробовался на роль Гамбита в фильме «Люди Икс: Последняя битва», но вскоре героя убрали из сценария.

Именно тогда актера заметила продюсер блокбастера Лорен Шулер Доннер, пригласившая Тейтума на главную мужскую роль в молодежную комедию «Она — мужчина» — вольную экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь», премьера которой состоялась 17 марта 2006 года.

В том же 2006 году Тейтум добился прорыва в своей карьере, получив главную мужскую роль хип-хоп-танцора в молодежной музыкальной мелодраме «Шаг вперед», стартовавшей в кинотеатрах США 11 августа 2006 года. Фильм имел оглушительный успех.

Затем последовали съемки в ностальгической драме «Как узнать своих святых», в которой Тейтум сыграл роль уличного юноши Антонио вместе с Робертом Дауни-младшим, Шайа Лабафом и Дайан Уист.





Также в 2008 году снялся в драме Кимберли Пирс «Война по принуждению» о солдате, вернувшемся с войны в Ираке. В 2009 году вышли успешные фильмы с его участием — «Бой без правил», «Джонни Д.» и «Бросок кобры».

В 2010 вышел фильм «Дорогой Джон», где Тейтум сыграл солдата по имени Джон, пишущего письма своей возлюбленной, роль которой исполнила Аманда Сейфрид. В следующем году вышли фильмы «Орёл Девятого легиона», «Нокаут» и «Опасный квартал» с его участием.

В 2013 году вышел фильм «Штурм Белого дома» с Тейтумом в главной роли.