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    Звезда «Гарри Поттера» сыграет Елизавету II в новом сезоне сериала «Корона»

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    Звезда «Гарри Поттера» сыграет Елизавету II в новом сезоне сериала «Корона»

    Стало известно, кто сыграет Елизавету II и принцессу Диану в новом сезоне «Короны»

    Netflix наконец-то рассекретил, кто станет новой королевой, а также кому досталась роль принцессы Дианы в сериале «Корона». Елизавету II в пятом сезоне сыграет Имельда Стонтон, которая наиболее известна по роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере». А в леди Ди перевоплотится звезда «Довода» Элизабет Дебики.

    Изначально сериал планировали закончить на пятом сезоне, однако позже его продлили ещё на один. В последнем сезоне королеву играла Оливия Колман, а в самом начале роль молодой Елизаветы исполняла Клэр Фой. Диана же появилась в сериале только в прошлом сезоне, ее сыграла Эмма Коррин.

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    Звезда «Гарри Поттера» сыграет Елизавету II в новом сезоне сериала «Корона»
    Звезда «Гарри Поттера» сыграет Елизавету II в новом сезоне сериала «Корона»

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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    Теги: знаменитости кино Сериал
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    Звезда «Гарри Поттера» сыграет Елизавету II в новом сезоне сериала «Корона»