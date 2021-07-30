Что скажет Настя? Потап признался, сколько хочет детей от Каменских

Артист неожиданно заговорил о детях

Украинский продюсер и рэпер Потап признался, что хочет пятеро детей. Он уточнил, что готов начать с двух, а дальше будет видно.

Соответствующее заявление артист сделал в программе «29 вопросов». Он также не стал скрывать, что для него семья – самое важное в жизни.

«Вообще, я хочу четверо детей, но начнем с двух. Всего я хочу пять детей, поэтому – еще четверо. Ради своей семьи я готов пожертвовать всем, и даже карьерой. Я считаю, что это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если надо мужчине пожертвовать – я готов. Если встанет вопрос о выборе между семьей и карьерой, то какая может быть карьера?! Семья – самое важное в жизни», – объяснил свою точку зрения артист.

Напомним, что у Алексея Потапенко есть сын Андрей, который родился в браке с продюсером Ириной Горовой. Супруги официально развелись в 2014 году.

В 2019 году мужчина женился на своей коллеге Анастасии Каменских. У пары пока нет общих детей.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.