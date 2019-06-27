Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс нашла новый проект



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Актриса снимется в комедийном сериале

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс снимется в комедийном сериале канала Sky с рабочим названием «Две недели, чтобы жить». Проект описывают как «комический рассказ о любви и мести, рождённый, казалось бы, из безобидной шутки, которая пошла не так».

Сценарий сериала написала Габи Халл, режиссёром проекта станет Джон Монтегю.

Уильямс сыграет «странную молодую неудачницу, которая была маленькой девочкой, когда её отец умер при странных обстоятельствах». После его смерти её мать отвезла ребёнка в уединенную сельскую местность, где начала учить странным методам выживания. Повзрослев, героиня впервые оказывается в «большом мире» со странной миссией, целью которой является почтить память её отца.

Премьера шестисерийного сериала состоится на канале Sky One в 2020 году.

Уильямс недавно можно было увидеть в заключительном сезоне «Игры престолов». В апреле 2020 года на экраны должен выйти фильм «Новые мутанты» с её участием. Позже в этом году пройдут дополнительные съёмки этого проекта.

Джерело: Киноафиша