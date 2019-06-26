Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем



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Дженнифер Лопес

Три-четыре секунды мы смотрели друг другу в глаза и влипли, – призналась Лорес

49-летняя Дженнифер Лопес призналась, что задолго до начала романа была неравнодушна к 43-летнему бейсболисту Алексу Родригесу. Еще в момент их знакомства певица почувствовала, что между ней и знаменитым бейсболистом проскочила странная искра.

Первая встреча Дженнифер и Алекса произошла на стадионе в 2005 году. Тогда оба еще состояли в браке и ни о каких отношениях речь не шла — их просто представили друг другу. «Мы обменялись рукопожатием и почувствовали странную наэлектризованность. Три-четыре секунды мы смотрели друг другу в глаза и влипли», – призналась Лопес в интервью Sports Illustrated.

После этого знаменитости почти не общались еще более десяти лет. У них родились дети, Родригес развелся и со скандалом потерял работу. Дженнифер Лопес также ушла от мужа и пережила несколько неудачных романов. В начале 2017 года певица заметила знакомого спортсмена в отеле «Беверли Хиллз». Она подошла к нему, а несколько дней спустя влюбленные уже отправились на первое свидание.

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