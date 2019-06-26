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    Жизнь

    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем

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    <div class="sel_item">Дженнифер Лопес</div> - Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Дженнифер Лопес

    Три-четыре секунды мы смотрели друг другу в глаза и влипли, – призналась Лорес

    49-летняя Дженнифер Лопес  призналась, что задолго до начала романа была неравнодушна к 43-летнему бейсболисту Алексу Родригесу. Еще в момент их знакомства певица почувствовала, что между ней и знаменитым бейсболистом проскочила странная искра.

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    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем
    Шаловливая Джей Ло призналась, что положила глаз на Алекса Родригеса, когда была еще замужем

    Первая встреча Дженнифер и Алекса произошла на стадионе в 2005 году. Тогда оба еще состояли в браке и ни о каких отношениях речь не шла — их просто представили друг другу. «Мы обменялись рукопожатием и почувствовали странную наэлектризованность. Три-четыре секунды мы смотрели друг другу в глаза и влипли», – призналась Лопес в интервью Sports Illustrated.

    После этого знаменитости почти не общались еще более десяти лет. У них родились дети, Родригес развелся и со скандалом потерял работу. Дженнифер Лопес также ушла от мужа и пережила несколько неудачных романов. В начале 2017 года певица заметила знакомого спортсмена в отеле «Беверли Хиллз». Она подошла к нему, а несколько дней спустя влюбленные уже отправились на первое свидание.

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    знаменитости певица Дженнифер Лопес
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