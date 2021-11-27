Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)

Звезда похвасталась новой прической

Украинская артистка, участница «Женского Квартала» Ирина Сопонару решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, фаны поинтересовались, какие у Ирины параметры фигуры. У знаменитости спросили, какой у нее рост, объем бедер и талии. Актриса решила откровенно ответить на вопрос. Она заверила, что ее рост составляет 165 см, талия – 65 см, бедра – 90 см.

К слову, раньше у звезды были несколько другие параметры. Потому, похоже, Ирина набрала несколько кило. Впрочем, фигура у знаменитости все равно остается идеальной. Актриса это время от времени подтверждает, публикуя фото в купальнике.

Кроме того, актриса решила кардинально сменить прическу. Она подстриглась под каре. Как отметили фанаты, ей очень идет такая длина волос. Да и сама Ирина уверяет, что она наслаждается ее новым имиджем.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.