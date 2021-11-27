  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артистка Ирина Сопонару - Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Артистка Ирина Сопонару

    Звезда похвасталась новой прической

    Украинская артистка, участница «Женского Квартала» Ирина Сопонару решила ответить на вопросы своих поклонников.

    В частности, фаны поинтересовались, какие у Ирины параметры фигуры. У знаменитости спросили, какой у нее рост, объем бедер и талии. Актриса решила откровенно ответить на вопрос. Она заверила, что ее рост составляет 165 см, талия – 65 см, бедра – 90 см.

    К слову, раньше у звезды были несколько другие параметры. Потому, похоже, Ирина набрала несколько кило. Впрочем, фигура у знаменитости все равно остается идеальной. Актриса это время от времени подтверждает, публикуя фото в купальнике.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    instagram.com/irinasoponaru/

    Кроме того, актриса решила кардинально сменить прическу. Она подстриглась под каре. Как отметили фанаты, ей очень идет такая длина волос. Да и сама Ирина уверяет, что она наслаждается ее новым имиджем.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

    Читайте также: Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звезда «Квартала» Сопонару рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)