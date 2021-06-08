  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Звезда «МастерШефа» растрогала фанатов последним фото с мужем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Телеведущая Татьяна Литвинова - Звезда «МастерШефа» растрогала фанатов последним фото с мужем
    Телеведущая Татьяна Литвинова
    instagram.com/tanita_litvinova/

    Пара не сумела сохранить брак

    Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова сообщила, что она разводится со своим мужем Ярославом Трухановым, с которым в браке прожили 9 лет.

    Об этом она рассказала в Instagram.

    Она призналась, что они с мужем пытались сохранить брак, но ничего не получилось.

    instagram.com/tanita_litvinova/
    instagram.com/tanita_litvinova/

    «С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями. Это последнее совместное фото…», - написала Литвинова.

    Она также подчеркнула, что никто не виноват в том, что произошло и жизнь продолжается.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

    Читайте также: Пожилая супермодель в белье разрушила все стереотипы о женщинах за 50 (фото)
    Теги: знаменитости Монатик шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звезда «МастерШефа» растрогала фанатов последним фото с мужем