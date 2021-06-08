Звезда «МастерШефа» растрогала фанатов последним фото с мужем

Пара не сумела сохранить брак

Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова сообщила, что она разводится со своим мужем Ярославом Трухановым, с которым в браке прожили 9 лет.

Об этом она рассказала в Instagram.

Она призналась, что они с мужем пытались сохранить брак, но ничего не получилось.

instagram.com/tanita_litvinova/

«С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями. Это последнее совместное фото…», - написала Литвинова.

Она также подчеркнула, что никто не виноват в том, что произошло и жизнь продолжается.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.