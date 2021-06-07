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    Новорожденную дочь Меган Маркл назвали в честь покойной принцессы Дианы (фото)

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    Новорожденную дочь Меган Маркл назвали в честь покойной принцессы Дианы (фото)

    Супруги во второй раз стали родителями

    Внук королевы Елизаветы II Гарри и его жена Меган Маркл во второй раз стали родителями.

    Так, у супругов родилась дочь. Радостную весть пара официально объявила на своем сайте Archewell. Девочку назвали в честь покойной принцессы Дианы и королевы Елизаветы II — Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор. Интересно, что Лилибет — семейное прозвище ее Величества.

    «С огромной радостью сообщаем, что принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские поздравляют с приходом в этот мир свою дочь, Лилибет «Лили» Диану Маунтбэттен Виндзор», — говорится в заявлении.

    Также стало известно, что девочка появилась на свет в пятницу, 4 июня, в 11:40. Несмотря на то, что Меган хотела рожать дома, роды состоялись в больнице Санта-Барбары, что в Калифорнии. Малышка родилась с весом 3,2 килограмма.

    Заметим, это второй ребенок для пары. Влюбленные также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось 2 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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    Новорожденную дочь Меган Маркл назвали в честь покойной принцессы Дианы (фото)