Сэм Клафлин и Лора Хэддок во второй раз стали родителями

Сэм Клафлин и Лора Хэддок принимают поздравления

У звезды «Голодных игр» и его супруги, снимавшейся в «Стражах Галактики 2», родилась дочка – уже второй ребенок знаменитой четы. В отличие от многих своих коллег, Сэм и Лора не стали сразу же делиться радостными новостями в соцсетях: оказывается, прибавление в семье случилось еще три недели назад. 31-летний Клафлин



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Сэм Клафлин и Лора Хэддок принимают поздравления

У звезды «Голодных игр» и его супруги, снимавшейся в «Стражах Галактики 2», родилась дочка – уже второй ребенок знаменитой четы. В отличие от многих своих коллег, Сэм и Лора не стали сразу же делиться радостными новостями в соцсетях: оказывается, прибавление в семье случилось еще три недели назад. 31-летний Клафлин лично рассказал о том, что во второй раз стал отцом, в эфире радиостанции BBC Radio 2.

Напомним, Сэм Клафлин и его будущая супруга познакомились шесть лет назад – они оба принимали участие в прослушиваниях на роли в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин». Через два года после знакомства Сэм и Лора поженились, а в конце 2015 года впервые стали родителями – у них родился сын Пип, названный в честь главного героя романов Диккенса «Большие надежды». И лишь в октябре 2016, за три с небольшим месяца до родов, стало известно, что у звездной пары родится еще один ребенок.





Джерело: popcornnews