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    Взялась за старое: Мадонна выложила селфи с голой грудью

    Переплюнуть Ким Кардашьян в эпатажности может только Мадонна
     59-летняя певица выложила в Instagram селфи, которое поразило даже самых преданных ее фанатов. На снимке звезда держит в руках сумку Louis Vuitton, однако в центре внимания совсем не она. Мадонна позирует полностью обнаженной. Грудь и соски прикрывает лишь черный крест, который знаменитость нарисовала ради
    • Сьогодні, 16:06
    • Розсилка
    Мадонна
    Мадонна

    Переплюнуть Ким Кардашьян в эпатажности может только Мадонна

     59-летняя певица выложила в Instagram селфи, которое поразило даже самых преданных ее фанатов. На снимке звезда держит в руках сумку Louis Vuitton, однако в центре внимания совсем не она.

    Мадонна позирует полностью обнаженной. Грудь и соски прикрывает лишь черный крест, который знаменитость нарисовала ради приличия, а, может, чтобы пост не удалили из Instagram. 

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    Напомним, музыкальная карьера Мадонны пошла на взлет в 90-е годы. С тех пор певица носит гордое звание королевы поп-музыки, а также считается одной из самых эпатажных исполнительниц.

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