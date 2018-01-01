Взялась за старое: Мадонна выложила селфи с голой грудью

Переплюнуть Ким Кардашьян в эпатажности может только Мадонна

59-летняя певица выложила в Instagram селфи, которое поразило даже самых преданных ее фанатов. На снимке звезда держит в руках сумку Louis Vuitton, однако в центре внимания совсем не она. Мадонна позирует полностью обнаженной. Грудь и соски прикрывает лишь черный крест, который знаменитость нарисовала ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонна

Переплюнуть Ким Кардашьян в эпатажности может только Мадонна

59-летняя певица выложила в Instagram селфи, которое поразило даже самых преданных ее фанатов. На снимке звезда держит в руках сумку Louis Vuitton, однако в центре внимания совсем не она.

Мадонна позирует полностью обнаженной. Грудь и соски прикрывает лишь черный крест, который знаменитость нарисовала ради приличия, а, может, чтобы пост не удалили из Instagram.

Напомним, музыкальная карьера Мадонны пошла на взлет в 90-е годы. С тех пор певица носит гордое звание королевы поп-музыки, а также считается одной из самых эпатажных исполнительниц.