Звезда сериала «Школа» слилась в поцелуе с обнаженной девушкой. Фанаты в замешательстве

Певица озадачила откровенным фото

Украинская актриса и певица Анна Тринчер удивила поклонников провокационным фото. В своем Инстаграме молодая звезда опубликовала фото, на котором позировала со своей подругой.

Однако девушки на снимке появились в довольно откровенных образах. Так, Анна позирует в черном боди, демонстрируя свои ягодицы, в то время как ее подруга зазнимкована топлесс в самых мережмвних трусиках. Более того, на фото девушки целуются.

instagram.com/annatrincher_official/

Поклонники были несколько озадачены таким фото, отметив, что это довольно неожиданно однако красиво.

«Я все понимаю, но не понимаю, к чему такое фото?», «Ой, а эта вторая голенькая, или это мне показалось?», «Привлекательное фото!»

Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.