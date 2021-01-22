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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Школа» слилась в поцелуе с обнаженной девушкой. Фанаты в замешательстве

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    Певица Анна Тринчер - Звезда сериала «Школа» слилась в поцелуе с обнаженной девушкой. Фанаты в замешательстве
    Певица Анна Тринчер
    instagram.com/annatrincher_official/

    Певица озадачила откровенным фото

    Украинская актриса и певица Анна Тринчер удивила поклонников провокационным фото. В своем Инстаграме молодая звезда опубликовала фото, на котором позировала со своей подругой.

    Однако девушки на снимке появились в довольно откровенных образах. Так, Анна позирует в черном боди, демонстрируя свои ягодицы, в то время как ее подруга зазнимкована топлесс в самых мережмвних трусиках. Более того, на фото девушки целуются.

    instagram.com/annatrincher_official/
    instagram.com/annatrincher_official/

    Поклонники были несколько озадачены таким фото, отметив, что это довольно неожиданно однако красиво.

    «Я все понимаю, но не понимаю, к чему такое фото?», «Ой, а эта вторая голенькая, или это мне показалось?», «Привлекательное фото!»

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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