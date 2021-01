Назло бабушке: внучка Ротару впервые показала фото с богатым женихом

Пара отдыхает в Мексике

19-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару, София Евдокименко встречается с 31-летним украинским миллионером Денисом Жадановым, который, как и девушка, сейчас живет в США.

Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана, а также сходить на познавательные экскурсии. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь опубликовала фото на личной страничке.

На снимках в фотоблоге юной красавицы Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются. На девушке – платье-мини леопардовой расцветки и белые кроссовки.

«All you need is ...» — коротко подписала фото девушка. Как известно, в оригинале песни The Beatles эта фраза заканчивается словом love.

«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка

