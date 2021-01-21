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    Шоу-биз

    Назло бабушке: внучка Ротару впервые показала фото с богатым женихом

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    19-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару, София Евдокименко - Назло бабушке: внучка Ротару впервые показала фото с богатым женихом
    19-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару, София Евдокименко
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Пара отдыхает в Мексике

    19-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару, София Евдокименко встречается с 31-летним украинским миллионером Денисом Жадановым, который, как и девушка, сейчас живет в США.

    Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана, а также сходить на познавательные экскурсии. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь опубликовала фото на личной страничке.

    На снимках в фотоблоге юной красавицы Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются. На девушке – платье-мини леопардовой расцветки и белые кроссовки.

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    Назло бабушке: внучка Ротару впервые показала фото с богатым женихом
    Назло бабушке: внучка Ротару впервые показала фото с богатым женихом
    instagram.com/iamsofiaeve/

    «All you need is ...» — коротко подписала фото девушка. Как известно, в оригинале песни The Beatles эта фраза заканчивается словом love.

    Ранее «Скотч» сообщал, что София Ротару не пускает внучку замуж

    «Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка

     Читайте также: Что скажет мама? 19-летняя дочь Веры Брежневой взбодрила фанатов откровенными фото

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес София Ротару
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