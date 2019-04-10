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    Шоу-биз

    Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь

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    Никки Рид - Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь
    Никки Рид

    Актриса постаралась успокоить всех мам, кто переживает из-за бесконечных советов со стороны и необходимости соответствовать разным общепринятым стандартам

    30-летняя актриса Никки Рид поделилась с подписчиками снимком, на котором кормит грудью свою 20-месячную дочь Боди Солели. В подписи к фото Никки написала свои размышления на непростую тему.

    «Меня часто спрашивают, как долго я еще собираюсь кормить дочь грудью. Честно говоря, понятия не имею! Я просто следую за ней, прислушиваюсь к ее желаниям. В 20 месяцев она только начинает интересоваться обычной едой. После года смешивания разных пюре, я поняла, что моя дочь просто не любит детское питание», - призналась Никки.

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    Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь
    Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь
    Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь
    Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь
    Звезда «Сумерек» объяснила, почему кормит грудью 20-месячную дочь

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    Актриса, которая воспитывает Боди Солели вместе с мужем Йеном Сомерхолдером, также честно описала свои попытки начать прикорм.

    «Я пробовала бананы, авокадо и другие мягкие фрукты и овощи, но ей ничего не понравилось. А я думала, что все дети любят авокадо! Я не оставляла попыток, пока кто-то не посоветовал мне просто пропустить этот этап прикорма пюре и сразу перейти к твердой пище. Если бы кто-то сказал мне об этом раньше! Так что совет всем мамам, если у вас есть трудности с кормлением, попробуйте дать ребенку маленькие кусочки вареных овощей, чтобы он мог поиграть с текстурами», - поделилась опытом Рид.

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    В конце своего поста актриса постаралась успокоить всех мам, кто, возможно, переживает из-за бесконечных советов со стороны и необходимости соответствовать разным общепринятым стандартам.

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