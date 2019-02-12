Поклонники Дженнифер Лоуренс раскритиковали помолвочное кольцо



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Дженнифер Лоуренс Hello.ru

На прошлой неделе поклонники Дженнифер Лоуренс узнали, что актриса обручилась со своим возлюбленным Куком Марони

На фоне разговоров о помолвке в сеть попала фотография с одного из свиданий пары в январе этого года, на которой на безымянном пальце актрисы сверкал большой драгоценный камень в золотой оправе. Не успели фанаты обрадоваться за Лоуренс, как появились новые снимки с другим кольцом звезды, оказавшимся куда более скромных размеров.

На прошлой неделе папарацци подловили Дженнифер и Кука на выходе из ресторана, и в объектив фотокамер попало еще одно кольцо на безымянном пальце актрисы. На ободке вместо большого бриллианта виднелся маленький, едва заметный камушек. Так как новостей из жизни Лоуренс в последнее время мало, а официальных комментариев от звезды ждать не приходится, поклонники успели построить фанатские теории вокруг кольца. Согласно одной из них, Дженнифер просто перевернула его камнем внутрь, чтобы позже как следует похвастаться роскошным помолвочным кольцом на красной ковровой дорожке премии «Оскар».

Вполне возможно, что это кольцо не является «тем самым». Многие звезды демонстрировали свои впечатляющие бриллианты на светских мероприятиях и красных дорожках премий. Кто знает, может в этом году, Дженнифер Лоуренс на «Оскаре» запомнится всем не падениями, а красивым помолвочным кольцом. Узнать это можно будет уже через две недели, 24 февраля.

Джерело: popcornnews