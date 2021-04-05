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    Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)

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    Украинская актриса Наталья&nbsp;Денисенко - Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)
    Украинская актриса Наталья Денисенко
    instagram.com/natalka_denisenko/

    Актриса устроила импровизированную фотосессию на яхте

    Украинская актриса Наталья Денисенко, которая на днях в четвертый раз вышла замуж за своего мужа, показала фигуру в бикини.

    Во время отдыха в Египте звезда сериала «Крепостная» устроила импровизированный фотосет на яхте. На фотографиях артистка позировала в белом купальнике. Знаменитость засветила плоский животик и ягодицы.

    Как поделилась актриса в посте, эффектные фотографии удалось сделать не так уж и просто.

    «Фото в купальнике обязательно должно быть у меня в ленте! Вы бы видели как мы делали это фото! На яхте качало из стороны в сторону, еще эти подушки на полу, я постоянно падала, а еще ж живот надо втягивать! Но ради инста постарались», — рассказала Наталья.

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    Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)
    Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)
    Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)
    Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)
    instagram.com/natalka_denisenko/

    В комментариях фанаты отметили, что эти снимки стоили усилий. Также пользователи не забыли написать комплименты.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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