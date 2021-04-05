Звезда украинского сериала изумила фанатов фигурой на пляже (фото)

Актриса устроила импровизированную фотосессию на яхте

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая на днях в четвертый раз вышла замуж за своего мужа, показала фигуру в бикини.

Во время отдыха в Египте звезда сериала «Крепостная» устроила импровизированный фотосет на яхте. На фотографиях артистка позировала в белом купальнике. Знаменитость засветила плоский животик и ягодицы.

Как поделилась актриса в посте, эффектные фотографии удалось сделать не так уж и просто.

«Фото в купальнике обязательно должно быть у меня в ленте! Вы бы видели как мы делали это фото! На яхте качало из стороны в сторону, еще эти подушки на полу, я постоянно падала, а еще ж живот надо втягивать! Но ради инста постарались», — рассказала Наталья.

В комментариях фанаты отметили, что эти снимки стоили усилий. Также пользователи не забыли написать комплименты.

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