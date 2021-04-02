  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Алина Гросу в откровенном наряде взбудоражила поклонников пышным бюстом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Алина Гросу - Алина Гросу в откровенном наряде взбудоражила поклонников пышным бюстом (фото)
    Певица Алина Гросу

    Певица поделилась фотографиями со съемок нового клипа

    Популярная певица Алина Гросу в очередной раз появилась в соблазнительном образе.

    В своем Инстаграме звезда опубликовала серию фото, на которых похвасталась своими аппетитными формами.

    На снимках Алина позировала в черной юбке и откровенном черном корсете, демонстрируя пышное декольте.

    Под снимками, которые предположительно были сделаны во время съемок нового клипа звезды «Мириада», она проанонсировала выход видеоработы.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Алина Гросу в откровенном наряде взбудоражила поклонников пышным бюстом (фото)
    Алина Гросу в откровенном наряде взбудоражила поклонников пышным бюстом (фото)
    Алина Гросу в откровенном наряде взбудоражила поклонников пышным бюстом (фото)

    Поклонники оценили горячие фото певицы, засыпав в комментариях множеством комплиментов.

    Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

    Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

    Читайте также: Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Алина Гросу шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies