Алина Гросу в откровенном наряде взбудоражила поклонников пышным бюстом (фото)

Певица поделилась фотографиями со съемок нового клипа

Популярная певица Алина Гросу в очередной раз появилась в соблазнительном образе.

В своем Инстаграме звезда опубликовала серию фото, на которых похвасталась своими аппетитными формами.

На снимках Алина позировала в черной юбке и откровенном черном корсете, демонстрируя пышное декольте.

Под снимками, которые предположительно были сделаны во время съемок нового клипа звезды «Мириада», она проанонсировала выход видеоработы.

Поклонники оценили горячие фото певицы, засыпав в комментариях множеством комплиментов.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.