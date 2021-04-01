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    19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)

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    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер - 19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)
    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер
    instagram.com/kaiagerber/

    Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях

    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенных кадрах 19-летняя знаменитость запечатлена в нескольких образах. На первом фото она позирует в черном комплекте белья, а на втором — в белом бюстгальтере марки и бежевых джинсах на высокой посадке. На третьем снимке Гербер снялась в тех же брюках и топлес, прикрывая обнаженную грудь ногами. Публикация набрала больше 360 тысяч лайков.

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    19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)
    19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)
    19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)
    19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)
    19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе нижнего белья (фото)
    instagram.com/kaiagerber/

    Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Прекрасна снаружи и изнутри», «Вау, сногсшибательна», «Идеальная», «Такая же красивая, как и мать», «Горячо!», «Вот такую красоту мы и должны восхвалять — естественную, потрясающую, сияющую», — хвалили они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные певица шоу-бизнес
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