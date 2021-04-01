  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Палестинская модель снялась в прозрачном топе для модного бренда (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Супермодель Белла Хадид - Палестинская модель снялась в прозрачном топе для модного бренда (фото)
    Супермодель Белла Хадид
    www.instagram.com/bellahadid/

    Знаменитость позировала на темном фоне

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенном образе с обнаженной грудью. Снимок появился в Instagram-сторис дизайнера французского модного дома Mugler Нэма Нгайена (Nam Nguyen).

    На размещенном в сети снимке 25-летняя знаменитость позирует на темном фоне. На ней — прозрачный сверкающий топ с короткими рукавами, полностью обнажающий ее грудь, черная юбка длины миди и капроновые колготки со стрелками. Образ Хадид дополнили туфли на каблуках с острым носом и длинные ярко-синие перчатки до плеч.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Палестинская модель снялась в прозрачном топе для модного бренда (фото)
    Палестинская модель снялась в прозрачном топе для модного бренда (фото)
    www.instagram.com/bellahadid/

    Фотография является частью рекламы новой летней коллекции люксового бренда Mugler 2021 года. Помимо этого, на своей странице в Instagram знаменитость разместила тизер предстоящего модного показа марки. На нем звезда одета в полупрозрачный топ с черными полосами на шее, груди и рукавах и голубые джинсы с высокой посадкой и темными заплатками.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

    Читайте также: Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей
    Теги: знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies