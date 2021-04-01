Палестинская модель снялась в прозрачном топе для модного бренда (фото)

Знаменитость позировала на темном фоне

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенном образе с обнаженной грудью. Снимок появился в Instagram-сторис дизайнера французского модного дома Mugler Нэма Нгайена (Nam Nguyen).

На размещенном в сети снимке 25-летняя знаменитость позирует на темном фоне. На ней — прозрачный сверкающий топ с короткими рукавами, полностью обнажающий ее грудь, черная юбка длины миди и капроновые колготки со стрелками. Образ Хадид дополнили туфли на каблуках с острым носом и длинные ярко-синие перчатки до плеч.

Фотография является частью рекламы новой летней коллекции люксового бренда Mugler 2021 года. Помимо этого, на своей странице в Instagram знаменитость разместила тизер предстоящего модного показа марки. На нем звезда одета в полупрозрачный топ с черными полосами на шее, груди и рукавах и голубые джинсы с высокой посадкой и темными заплатками.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.