Звезда «Великолепного века» показала милое видео с новорожденной дочерью



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36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочь Лару

Дочь актрисы отмечает шестилетие

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила дочь от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Он бросил артистку, узнав о ее беременности. Тогда у Мерьем случился нервный срыв. Узерли справилась с личной драмой, вернулась к съемкам в сериале и теперь сама занимается воспитанием чудесной малышки, которую назвала Ларой.

Сегодня девочке исполнилось шесть лет. Актриса опубликовала позитивное видео, в котором показала трогательные моменты из жизни именинницы - от рождения до настоящего времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 10 Фев 2020 в 12:08 PST

«Шесть лет! С днем рождения мою единственную! Мое сердце, моя душа, мое все! Моя самая большая любовь! Я не идеальная мама, я определенно не идеальный папа, но моя любовь к тебе совершенна! Пусть Бог всегда защищает тебя и всех детей в мире. С днем рождения, Лара!» - эмоционально написала звезда в Instagram.

Очаровательная малышка растрогала поклонников Мерьем. «Какая милота! И пусть кусает локти папаша!», «С днем рождения красавицу. Она твоя копия», «Маленькая красотка!», «Поздравляем! Пусть будет самой счастливой девочкой на свете» - пожелали фанаты.

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