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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» показала милое видео с новорожденной дочерью

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    <p>36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочь Лару</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» показала милое видео с новорожденной дочерью

    36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочь Лару

    Дочь актрисы отмечает шестилетие

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила дочь от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Он бросил артистку, узнав о ее беременности. Тогда у Мерьем случился нервный срыв. Узерли справилась с личной драмой, вернулась к съемкам в сериале и теперь сама занимается воспитанием чудесной малышки, которую назвала Ларой.

    Сегодня девочке исполнилось шесть лет. Актриса опубликовала позитивное видео, в котором показала трогательные моменты из жизни именинницы - от рождения до настоящего времени.

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    Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

     «Шесть лет! С днем рождения мою единственную! Мое сердце, моя душа, мое все! Моя самая большая любовь! Я не идеальная мама, я определенно не идеальный папа, но моя любовь к тебе совершенна! Пусть Бог всегда защищает тебя и всех детей в мире. С днем рождения, Лара!» - эмоционально написала звезда в Instagram.

    Очаровательная малышка растрогала поклонников Мерьем. «Какая милота! И пусть кусает локти папаша!», «С днем рождения красавицу. Она твоя копия», «Маленькая красотка!», «Поздравляем! Пусть будет самой счастливой девочкой на свете» - пожелали фанаты.

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