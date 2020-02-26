Кайя Гербер в лифчике из латекса звездой показа Saint Laurent в Париже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Париже в самом разгаре Неделя моды Фото: instagram.com/hellodergisi/

Новую коллекцию для Saint Laurent представил Энтони Ваккарелло, который нарядил моделей в дерзкий латекс

18-летняя супермодель Кайя Гербер появилась на подиуме в крохотном бюстье с пряжкой, юбке-миди с высокой талией и сапогах-чулках из винила. Смелый наряд дополнил жакет классического кроя в стиле 80-х верблюжьего оттенка.

Модельер щедро украсил свою юную манекенщицу аксессуарами: огромные серьги в виде цветов, массивная цепь на шее и тут же клетчатый шарф.

Основой новой коллекции стали жакеты в стиле 80-х. При этом преобладает фиолетовый цвет и все его оттенки, а уже с ними дизайнер сочетает все остальные тона: черный, изумрудный и даже оранжевый.