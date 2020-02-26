Новый любовник Наоми Кэмпбелл младше супермодели на 20 лет



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Черная пантера вновь вышла на охоту

Под чары соблазнительной модели попал рэпер Дамини Огулу, который младше нее на 21 год

Жертвой любовных чар 50-летней супермодели Наоми Кэмпбелл на этот раз стал 28-летний Дамини Огулу, который выступает под псевдонимом Burna Boy, об этом сообщает Mirror

Слухи об очередном романе скандалистки появились еще 18 февраля, когда парочку заметили на церемонии вручении музыкальной премии Brit Awards. Звезды весь вечер провели вместе. Очевидцы заметили, с какой заинтересованностью модель смотрела на исполнителя. Казалось, между ними проскочила искра. «Я поддерживаю Burna Boy также как Wizkid, D’Banj, Don Jazzy и Femi Kuti. Выступаю за афроамериканских музыкантов и хорошую музыку», - игриво отнекивалась звезда.

Разговоры о творчестве парочка решила продолжить и несколько дней спустя, правда, уже в более интимной обстановке. По словам инсайдеров, они посетили лондонское заведение Chiltern Firehouse, где вновь предались флирту. «Наоми и Дамини очень близки друг другу. Они сидели в ресторане, и было видно, что между ними есть чувства», – утверждают источники.