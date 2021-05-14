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    Звезды Инстаграма придумали новую эффектную позу для фото в бикини (фото)

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    Звезды Инстаграма придумали новую эффектную позу для фото в бикини (фото)

    Теперь не нужно будет ломать голову над тем, как встать для фото, ведь профессионалы в этом деле задали новый тренд

    Лето уже не за горами, поэтому если вы не успели подготовиться к пляжному сезону, то есть другая возможность сделать красивые фото. В Инстаграме среди девушек набирает популярность новая пикантная поза — «отжимания» у бассейна. Этот тренда поддержали такие телезвезды, как Молли Мэй Хейг и Хлоя Ферри, сообщает Daily Star.

    Страны постепенно снимают ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, погода становится все теплее, и люди уже вовсю планируют отпуска. Куртки, джинсы и спортивные костюмы проиграли в борьбе с откровенными купальниками, судя по тому, какие фото заполонили социальные сети. Причем звезды реалити-шоу придумали, как показать себя с лучшей стороны. И эта весьма удачная поза завирусилась среди других девушек.

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    Звезды Инстаграма придумали новую эффектную позу для фото в бикини (фото)
    Звезды Инстаграма придумали новую эффектную позу для фото в бикини (фото)
    Звезды Инстаграма придумали новую эффектную позу для фото в бикини (фото)

    Ради красивого фото девушки выталкивают себя из бассейна, выбирая удачный ракурс. Одним из самых сексуальных примеров стала Молли Мэй, бывшая участница реалити-шоу «Остров любви». Телезвезда надела маленький черный купальник и распустила волосы во время отдыха на Бали. Она не стала краситься, подчеркнув натуральность образа посреди тропических растений.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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